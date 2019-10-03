Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер встречался с представителями украинской компании Burisma в 2018 году, где работал сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, сообщает агентство Associated Press.

Утверждается, что Волкер встречался с советником руководства компании Вадимом Пожарским на полях конференции, организованном Атлантическим советом, в сентябре 2018 года. Агентство не знает, обсуждали ли они в ходе встречи сына Байдена, который ранее был в совете директоров Burisma.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Якобы во время разговора Трамп оказывал давление на украинского президента с целью начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

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