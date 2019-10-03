Пекин, , 02:17 — REGNUM Сектор производства строительных материалов в Китае продолжил стабильный рост за первые восемь месяцев 2019 года, сообщает 2 октября агентство Синьхуа.

Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформе, с января по август 2019 года производство цемента и листового стекла увеличилось на 7% и 5,2% в годовом исчислении соответственно. Производство цемента в августе увеличилось на 5,1% в годовом исчислении. Точно такие же показатели продемонстрировало производство стекла.

Инвестиции Китая в развитие недвижимости выросли на 10,5% в годовом исчислении с января по август, говорится в официальных данных. Как сообщало ИА REGNUM, добыча цветных металлов в Китае по 10 крупнейшим добытчикам за первые восемь месяцев года выросла на 4,6% в годовом исчислении.

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