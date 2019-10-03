Москва, , 02:30 — REGNUM Покидающий пост посла США в РФ Джон Хантсман не объяснил в своё время своему президенту, что украинские власти манипулировали Вашингтоном, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление Хантсмана о том, что президент Штатов Дональд Трамп отменил готовящуюся на саммите G20 в Аргентине встречу главой РФ Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе, Пушков заявил:

«Посол США сообщил, что «керченский инцидент» помешал встрече Трампа и Путина в Вашингтоне. Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией [Петра] Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы. Это позже признал [Игорь] Коломойский. Так Киев манипулировал Трампом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встречу с Путиным Трамп отменил на фоне провокации украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. Об этом Хантсман, с 3 октября прекращающий свою работу в качестве американского посла в РФ, напомнил в развёрнутом интервью.

Напомним, в конце марта 2019 г. украинский олигарх Коломойский назвал бывшего украинского президента Порошенко виновником провокации в Керченском проливе.

Читайте подробнее: Керченский инцидент — это следствие приказов, отданных президентом Украины

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-посол рассказал об отмене Трампом встречи с Путиным из-за Украины