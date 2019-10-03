Багдад, , 02:13 — REGNUM В столице Ирака Багдаде вводится комендантский час с 3 октября, заявил премьер-министра страны Адель Абдул Махди, сообщает агентство Reuters.

«Заявление от Верховного главнокомандующего вооруженных сил: запрещено перемещение людей и транспортных средств с 5 утра четверга до последующего объявления», — заявил он.

Исключения вводятся лишь для туристов, приезжающих из аэропорта или отбывающих в аэропорт, карет скорой помощи, госслужащих в департаментах здравоохранения, энергетики и водных ресурсов, а также для религиозных паломников. Иранский премьер-министр добавил, что губернаторы провинций сами могут принять решение, вводить ли комендантский час в своих регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября иракские силовики разогнали протестующих слезоточивым газом. Отмечалось, что протестные группы в тот день попытались захватить аэропорт. Протестные акции охватили Багдад с 1 октября. Первая демонстрация была жёстко подавлена силовиками.

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