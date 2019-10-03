Кишинёв, , 02:01 — REGNUM Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии задержала председателя Высшей судебной палаты республики Иона Друцэ. Как сообщили в ведомстве, Друцэ задержан на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении, передает ИА REGNUM.

Дело заведено на основании анализа имущества судьи и его родственников, которые сильно расходятся с объемами его доходов. В ходе обысков в кабинете и дома у главы судебной власти нашли «предметы, подтверждающие обоснованные подозрения в незаконном обогащении».

Ранее Ион Друцэ подал в отставку с поста председателя ВСП, но его прошение еще еще не было рассмотрено Высшим советом магистратуры.