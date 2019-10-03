Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Десятипроцентные пошлины наложил Вашингтон на произведённые в Европейском союзе самолёты, хотя мог бы поступить и жёстче, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что пошлины не распространяются на запчасти для самолётов. Кроме того, Вашингтон вводит пошлины размером в 25% на другие товары из ЕС — сельскохозяйственные и промышленные. Полный список товаров будет опубликован позже.

В американском минторге пояснили, что пошлины будут введены с 18 октября. В ведомстве утверждают, что получили от Всемирной торговой организации разрешение вводить стопроцентные пошлины на товары из ЕС, но Вашингтон намерен договориться с Брюсселем, обойдясь без таких крайностей.

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Напомним, 2 октября арбитраж ВТО дал Вашингтону разрешение на введение пошлин на товары из ЕС на сумму в семь с половиной миллиардов долларов. Это сделано в ответ на финансирование Брюсселем концерна Airbus SE, которое ВТО рассматривает как незаконное.

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