Москва, , 01:12 — REGNUM 2 октября экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в дальнем походе в Средиземном море, провёл несколько плановых корабельных учений, сообщает сайт Министерства обороны РФ.

На крейсере прошли учения противовоздушной и противолодочной обороны, кроме того, была отработана организация охраны и обороны в морском походе.

Накануне на «Маршале Устинове» прошло восполнение корабельных запасов, доставленных танкером «Вязьма» в плановом режиме. Плановая операция была проведена на якорной стоянке в нейтральных водах восточного Средиземноморья.

Учения расчётов ракетного крейсера «Маршал Устинов» по борьбе с подводными диверсионными силами были проведены в период стоянки корабля.

Также в акватории Средиземного моря экипаж «Маршала Устинова» занимался закреплением практических навыков по спасению людей на море и оказании помощи терпящему бедствие судну.

Ракетный крейсер вместе с судами обеспечения появился в акватории Средиземного моря 22 августа. Моряки Северного флота провели ряд тренировок и совершили на борту крейсера заходы в порты Алжира, Египта, Турции. Также вспомогательные суда провели деловые заходы на Кипр и в Грецию.

Крейсер 3 июля вышел из Североморска для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Затем его экипаж успешно выполнил задачи учений ВМФ России «Океанский щит — 2019». Со времени выхода со своей базы «Маршал Устинов» прошёл более четырнадцати тысяч морских миль.