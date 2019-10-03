Бамако, , 01:01 — REGNUM Члены семей погибших в Мали военнослужащих в результате атаки радикальных исламистов вышли на демонстрацию в столице страны Бамако, сообщает агентство Reuters.

В ходе акции семьи погибших требовали от малийских властей предоставить информацию о судьбе своих родных.

«У нас нет известий о наших мужьях. Мы поняли, что кто-то погиб, а остальные пропали без вести, но нам не предоставили четких данных», — заявила одна из участниц акции.

Также протестующие требовали экипировать солдат армии Мали соответствующим образом для борьбы с террористами.

«Иначе мы будем всячески противиться развертыванию войск», — заявил другой протестующий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября правительство Мали заявило о 25 погибших и 60 пропавших без вести в результате нападения радикальных исламистов на военные базы в стране. Ранее террористы с использованием тяжелого вооружения атаковали два армейских лагеря в центре Мали.

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