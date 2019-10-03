Москва, , 01:08 — REGNUM Американские массмедиа в очередной раз показали свою неспособность выйти за рамки пропаганды, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter:

Владимир Путин на пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя» Kremlin.ru

«Создаётся ощущение, что СМИ США способны задавать [президенту РФ Владимиру] Путину только один и тот же вопрос. Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же».

Напомним, корреспондент NBC News Кир Симмонс спросил Путина на форуме «Российская энергетическая неделя»:

«Хотел бы задать уточняющий вопрос: пытается ли Россия осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированные на 2020 год, как утверждает [экс — спецпрокурор Штатов Роберт] Мюллер?»

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