Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Американское правительство справится с попыткой России вмешаться в выборы, сообщили в Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре США.

Журналист «Голоса Америки» Джефф Сэлдин в соцсети процитировал ответ агентства на шутку российского президента Владимира Путина о планах «обязательно вмешаться» в американские выборы.

В агентстве заявили, что у американского правительства «есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 2 октября на вопрос американской стороны, будет ли Москва вмешиваться в предстоящие президентские выборы в Штатах в шутку ответил:

«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы в США, скажу вам по секрету».

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