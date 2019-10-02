Багдад, , 23:59 — REGNUM В столице Ирака — Багдаде протестующие пытаются захватить международный аэропорт города, в связи с чем иракские силы безопасности были вынуждены использовать слезоточивый газ для сдерживания демонстрантов. Об этом 2 октября, сообщают иракские СМИ.

Применение слезоточивого газа Alisdare Hickson

Напомним, что протесты начались в Багдаде 1 октября. Силовики жестко подавили акцию, в результате чего погибли два человека, более 200 получили ранения.

Однако уже сегодня протесты вспыхнули не только в столице, но и в других крупных городах.

Требования демонстрантов просты — улучшение условий жизни, решение проблем здравоохранения, образования и на рынке труда, борьба с коррупцией. В ходе сегодняшних столкновений в Багдаде пострадали же как минимум 15 человек.

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