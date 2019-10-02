Сочи, Краснодарский край, , 23:42 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никакого «плана Б» по Минским соглашениям быть не может, а «формула Штайнмайера» уже является уступкой со стороны Донбасса и компромиссом к изначальному тексту. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью «Первому каналу».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров напомнил, что текст Минских соглашений был одобрен Советом Безопасности Организации Объединённых Наций, а то что сейчас называют «формулой Штайнмайера» — это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом соглашений.

«Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то «формула Штайнмайера» — это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в Минских соглашениях четко прописано: сперва закон об особом статусе Донбасса и фиксация его в конституции, а уже потом проведение местных выборов в Донбассе.

Лавров рассказал, как появилась «формула Штайнмайера». Дело в том, что когда в очередной раз в «нормандском формате» обсуждалось выполнение Минеских соглашений, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко прямо сказал, что он не может предоставить Донбассу особый статус до выборов, потому что «откуда он знает, кого они выберут».

«Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход», — подчеркнул Лавров.

Именно тогда бывший министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил компромиссный вариант, который и стали называть «формула Штайнмайера».

«Это уже компромисс и уступка», — пояснил Лавров.