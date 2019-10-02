Казань, , 23:35 — REGNUM Татария системно в каждый избирательный процесс внедряет какие-либо новые технологии. Республика готова изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования на выборах, сказала представитель пресс-службы правительства региона Лилия Галимова.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, власти республики приветствуют любое решение, которое совершенствует избирательный процесс и делает его более прозрачным и удобным для избирателей.

«Поэтому, если опыт Москвы по электронным выборам показал свою эффективность, мы готовы его изучить», — цитирует Галимову РИА Новости.

Также она добавила, что внедрение новых электронных технологий для республики — это вопрос удобства граждан и прозрачность процесса подсчета голосов.

ИА REGNUM напоминает, ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов обратился с письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой, предлагая продлить эксперимент с электронным голосованием. По мнению Венедиктова, в следующий раз этот механизм стоит использовать на выборах в Госдуму в 2021 году в Москве и Казани.