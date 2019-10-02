Гонконг, Китай, , 23:31 — REGNUM Полиция Гонконга вновь применила слезоточивый газ для разгона агрессивных протестующих в городе, которые бросали в стражей порядка коктейли «Молотова». Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Беспорядки в Гонконге Studio Incendo

Сегодня, 2 октября, протестующие в Гонконге снова вышли на улицы и стали демонстрировать свое недовольство действиями гонконгской полиции.

В пригороде Гонконга Цуен Ван протестующие добрались до здания управления полиции, по пути ломая банкоматы банка Китая и устраивая поджоги. Демонстранты окружили здание управления полиции и начали кидать в него коктейли «Молотова».

Полиция была вынуждена ответить демонстрантам слезоточивым газом.

Параллельно с этим демонстранты в пригородах Гонконга разрушали магазины, объекты гонконгского метрополитена, блокировали дороги.

Власти Гонконга осуждают действия демонстрантов.

Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Они начались после намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых континентальному Китаю. Однако очень быстро протестующие начали требовать введения прямых выборов в Гонконге и большей независимости от КНР.