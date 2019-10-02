Киев, 2 октября 2019, 23:18 — REGNUM В течение ближайших пяти лет на Украине создадут национальный фонд благосостояния, заявил 2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщило 2 октября информационное агентство УНИАН.
Гончарук уточнил, что фонд национального благосостояния Украины будет управлять стратегическими государственными предприятиями, что позволит увеличить их эффективность.
Премьер-министр Украины не уточнил, какие предприятия будут переданы фонду, отметив, что список компаний согласовывается.
Как сообщил телеканал ICTV, ранее Гончарук признал, что невозможно прожить на украинский прожиточный минимум в размере $80.
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