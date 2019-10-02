Багдад, , 23:14 — REGNUM Власти Ирака ввели ограничения доступа в интернет и закрыли доступ к соцсетям на большей части страны, 2 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент гражданам Ирака ограничен доступ к соцсетям Facebook, Twitter и Instagram, а также к мессенджеру WhatsApp. Сервисы работают только при использовании систем обхода блокировок.

Блокировки связаны с массовыми акциями протеста, которые сотрясают Багдад и южные города Ирака второй день подряд.

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