Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM Уже шесть организаций пожелали послать своих наблюдателей на опрос о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

В комиссию подали свои заявки пять некоммерческих организаций, которые представили свои списки наблюдателей. Также в избирком заявилась ассоциация «Голос — за честные выборы» — ей тоже предоставят все возможности для контроля процедуры опроса от голосования до финального подсчёта голосов.

К подсчёту голосов подойдут уже в ночь с 13 на 14 октября. Уже 14 октября итоги опроса будут подведены, пообещал глава горизбиркома Вадим Антошин.

Напомним, ранее в горизбиркоме назвали условия, при котором опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины будет признан состоявшимся. Нужно, чтобы в Екатеринбурге проголосовали не менее 10 тысяч 857 горожан.

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