Ереван, , 22:10 — REGNUM Армения прилагает все усилия для того, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал эффективной структурой, сегодня, 2 октября, в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в результате встреч в рамках саммита ЕАЭС в Ереване отношения Армении с участниками саммита получат новый, позитивный импульс.

Facebook.com/nikol.pashinyan/, © Sputnik

Премьер подчеркнул, что только встреча с президентом России Владимиром Путиным продлилась три часа.

«С политической точки зрения такого масштабного мероприятия в рамках Евразийского экономического союза до этого не было. Думаю, что организация нами такого масштабного мероприятия еще раз доказала, что мы действительно прилагаем все усилия для того, чтобы Евразийский экономический союз стал более эффективной структурой», — сказал Пашинян.

Кстати на своей странице в Facebook армянский премьер опубликовал фотографию с саммита.

«Самое главное между напряженными рабочими обсуждениями — это возможность человеческого, простого, искреннего общения. Заверения в моем уважении, дорогие гости:)», — написал Пашинян.