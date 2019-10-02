Киев, , 21:46 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко ранее намеревался внедрить «формулу Штайнмайера», заявил популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий в видеоролике, опубликованном 2 октября на канале сервиса YouТube.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве доказательства Шарий привёл видеозапись 2016 года, на которой Порошенко упоминает о «формуле Штайнмайера».

«Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам, и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой формулы Штайнмайера, — заявлял Порошенко три года назад.

Также Шарий привёл фрагмент современного выступления бывшего президента Украины.

«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. Это все российская выдумка», — утверждает Порошенко.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма от имени своей страны подписал «формулу Штайнмайера», которая предусматривает ряд мер, направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе партии Порошенко заявили, что уголовное преследование бывшего президента Украины связано с его критикой подписания «формулы Штайнмайера» с разрешения нынешнего руководства Украины.

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