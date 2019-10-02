Ереван, 2 октября 2019, 21:30 — REGNUM Такой ситуации, когда бы в декабре было объявлено о повышении тарифа на газ, не будет. Об этом заявил сегодня, 2 октября, во время правительственного часа в парламенте Армении вице-премьер Мгер Григорян.
Энергетические вопросы затронул также премьер-министр Никол Пашинян. Отвечая на вопрос одного из депутатов, возможен ли рост объемов импорта газа из Ирана, Пашинян подчеркнул, что Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном, но это нужно делать так, чтобы оно не препятствовало нормальному развитию других отношений Армении.
«Этот вопрос имеет множество нюансов, над которыми нужно работать», — отметил премьер.
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