Ереван, , 21:30 — REGNUM Такой ситуации, когда бы в декабре было объявлено о повышении тарифа на газ, не будет. Об этом заявил сегодня, 2 октября, во время правительственного часа в парламенте Армении вице-премьер Мгер Григорян.

«В зимние месяцы цена на газ повыситься не может, — подчеркнул вице-премьер, добавив, что переговоры с Газпромом все еще продолжаются. — Я уверен, что у нас не будет ситуации, когда бы мы были вынуждены в декабре организовать обсуждение и объявить, что с 1 января тариф повышается. Это я могу сказать однозначно. Какой бы ни была договоренность, уверен, что она не будет подлежать имплементации со следующего дня или со следующего месяца, или даже спустя три месяца. Не думаю также, что тариф изменится в сторону повышения в зимние месяцы».

Энергетические вопросы затронул также премьер-министр Никол Пашинян. Отвечая на вопрос одного из депутатов, возможен ли рост объемов импорта газа из Ирана, Пашинян подчеркнул, что Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном, но это нужно делать так, чтобы оно не препятствовало нормальному развитию других отношений Армении.

«Этот вопрос имеет множество нюансов, над которыми нужно работать», — отметил премьер.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Пашинян обсудили цену на газ для Армении