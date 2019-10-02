Карталы, Челябинская область, , 21:30 — REGNUM В Челябинской области уволился временный руководитель Карталинского района Сергей Ломовцев. Об этом пишут местные СМИ.

«Первый областной» сообщает, что тепло уже подано во все дома района. Но тем не менее чиновник решил уйти в отставку. Новым врио главы района стала Галина Синтяева, которая возглавляет районную контрольно-счетную палату.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Ломовцев проводил свой отпуск в Краснодарском крае, когда ему позвонил губернатор Алексей Текслер. Глава региона сообщил руководителю, что заместители врио мэра не могут назвать дату пуска тепла, и потребовал прервать отпуск и вернуться. Чиновник это сделал, и жилые дома района были подключены к отоплению.

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