Москва, , 21:25 — REGNUM Посол США в России Джон Хантсман заявил, что в нынешних условиях вряд ли состоится серьезный разговор о российском предложении о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление Хантсман сделал в интервью газете «Коммерсантъ» перед своим уходом с поста.

Хантсман утверждает, что Россия якобы разместила подобные ракеты на своей территории, а у США якобы и нет подобных ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в других регионах.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что реакция военного блока НАТО на эту инициативу разочаровывает.

«Как я уже говорил, не стоит рассчитывать на серьезный разговор о моратории после размещения соответствующих ракет на своей территории. У России есть SSC-8. У нас ничего нет», — утверждает Хантсман.

Он пояснил, что о моратории можно было бы говорить, если таких ракет ни у кого не было.

Стоит отметить, что США так и не предоставили никаких доказательств того, что у России есть ракеты средней и меньшей дальности.