Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Несмотря на то, что Махатма Ганди не был идеален, его принципы до сих пор актуальны и применимы к реальности, считает член палаты представителей США Энди Левин. Об этом он написал на своей странице в твиттере 2 октября, в 150-ю годовщину со дня рождения выдающегося гражданина Индии.

Энди Левин «Его философия и практика ненасильственного сопротивления вдохновили некоторые из самых сильных движений социальной справедливости в современной истории. Пусть мы почтим его память в день его рождения, исполнив его приверженность миру, целостности и равенству».

Напомним, ранее официальный представитель Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии в страны, Джайрам Рамеш обрушился с критикой на заявление Дональда Трампа, который назвал премьер-министра Нарендру Моди «отцом Индии». «Я думаю это оскорбление Отца нации, Махатмы Ганди», — заявил он в твиттере.