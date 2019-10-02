Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM Чтобы опрос о месте храма Святой Екатерины в Екатеринбурге был признан состоявшимся, должны проголосовать не менее 1% избирателей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в горизбиркоме.

В комиссии уточнили, что в опросе должны участвовать не менее 10 тысяч 857 человек, и тогда голосования признают состоявшимся. В противном случае результаты опроса не будут приняты к сведению.

Тем не менее, глава избиркома Вадим Антошин заверил журналистов, что предстоящее событие вызывает большой интерес как у городской общественности, так и у общественных объединений.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины состоится 13 октября 2019 года. Власти планируют взять результаты голосования за основу при принятии решения о месте строительства.

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