Багдад, , 20:59 — REGNUM На следующий день после многотысячных беспорядков в Багдаде массовые протестные акции охватили весь юг Ирака, 2 октября передает агентство Reuters.

В некоторых городах, в том числе в Басре и Эс-Самаве, митинги прошли мирно. В Багдаде, Эль-Куте, Эн-Насирии произошли крупные столкновения с полицией, попытки захвата административных зданий.

Несколько акций протеста, пока небольших и мирных, также прошли в городах Киркук и Тикрит, а также в восточной провинции Дияла.

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