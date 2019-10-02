Москва, 2 октября 2019, 20:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы. Об этом глава государства заявил на совещании «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения
Владимир Путин на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения
Kremlin.ru

Путин напомнил, что 1 октября он просил правительство подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент России.

Путин в очередной раз подчеркнул, что первичное звено здравоохранения — это ключевой момент в модернизации всей системы здравоохранения.

В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства России долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплата медицинских работников на уровне не менее 55%.