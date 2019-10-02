Вашингтон, 2 октября 2019, 20:35 — REGNUM Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс отменит мероприятия своей предвыборной кампании, сообщает 2 октября The Washington Examiner. Решение связано с тем, что накануне политик во время выступления почувствовал дискомфорт, был госпитализирован, у него диагностирована закупорка артерии. Политику оказана необходимая помощь.
Челси Клинтон, дочь бывшего президента США, отметила, что Сандерсу очень повезло, что он незамедлительно получил медицинскую помощь.
78-летний сенатор от штата Вермонт является самым возрастным кандидатом в президенты, претендующим на выдвижение от Демократической партии. Если его изберут, он станет самым возрастным президентом, когда-либо занимавшим этот пост. Сандерс — один из основных претендентов на пост президента на следующих выборах. Политики как Демократической, так и Республиканской партий на своих страницах в соцсетях желают сенатору скорейшего выздоровления.