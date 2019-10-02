Москва, , 20:17 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко пытается помешать реализации «формулы Штайнмайера», поскольку урегулирование конфликта в Донбассе покажет его политическую несостоятельность на посту главы государства. Об этом заявил политолог Араик Степанян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему Порошенко бесится? Потому что, если этот договор будет действовать, все провернутся к Порошенко и спросят, а почему ты не сделал», — заявил эксперт.

При этом Степанян отметил, что подписание «формулы Штайнмайера», в которой прописаны мероприятия по нормализации ситуации в Донбассе, заслуга вовсе не действующего президента Украины Владимира Зеленского. Главным инициатором этого был президент США Дональд Трамп, который таким образом пытается найти предлог для возвращения России в клуб «большая восьмёрка» и наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это именно он сказал Зеленскому: иди и наладь отношения с Россией, с Путиным. Почему? Потому что он хочет прийти в Москву на большую восьмёрку, но хочет, чтобы Путин был в большой восьмёрке», — сказал Степанян.

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