Москва, , 20:13 — REGNUM Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с новым главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщает 2 октября пресс-служба Минобороны России.

По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, не указывается.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает российское военное ведомство.

Стоит отметить, что Марк Милли сменил на должности главы Объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда и был официально приведен к присяге 30 сентября.

Не исключено, что телефонный разговор был связан именно со вступлением Милли в новую должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд регулярно проводили телефонные консультации по различным вопросам, включая механизмы недопущения конфликтов между военными России и США на территории Сирии и в воздушном пространстве этой страны.

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