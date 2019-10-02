Киев, , 19:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что комиссия по вопросам правовой реформы должна среди прочего сосредоточится на продолжении подготовки конституционной реформы в стране, в частности, на вопросе децентрализации. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

На заседании комиссии Зеленский напомнил, что завершение децентрализации Украины требует проведения конституционной реформы, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются именно конституцией.

Изменения предусматривают переход на трехуровневую систему местного самоуправления. Система административно-территориального деления будет состоять из регионов, районов и общин. Самые большие полномочия и финансовые ресурсы планируется передать на уровень общин. Представителем государства на местах будет префект, который назначается и увольняется главой государства по представлению кабинета министров.

Именно в рамках той реформы Донбассу и планируется предоставить особый статус.

В вопросе децентрализации Зеленский призвал ориентироваться на Европейскую хартию местного самоуправления и лучший мировой опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины хотят закрыть вопрос о реальной федерализации страны путем подмены его на децентрализацию. Украинские власти отчаянно сопротивляются федерализации, так как опасаются дальнейшего развала страны.