Киев, 2 октября 2019, 19:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для «реинтеграции» Донбасса в состав страны. Об этом он заявил 2 октября на заседании комиссии по вопросам судебной реформы, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Он отметил, что концепция должна давать «ответы на сложные вопросы», в частности, что будет с жителями Крыма и Донбасса после «возврата» территорий в состав Украины.
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Поводом для референдума стал государственный переворот на Украине, уничтоживший законную власть в стране. Воссоединение с Россией поддержали более 95% участников волеизъявления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Украины озвучило условия отвода ВСУ на двух участках линии фронта протяжённостью три километра. Для начала процедуры неделю на этих участках должен соблюдаться режим прекращения огня.
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