Киев, , 19:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для «реинтеграции» Донбасса в состав страны. Об этом он заявил 2 октября на заседании комиссии по вопросам судебной реформы, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — описал концепцию Зеленский.

Он отметил, что концепция должна давать «ответы на сложные вопросы», в частности, что будет с жителями Крыма и Донбасса после «возврата» территорий в состав Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Поводом для референдума стал государственный переворот на Украине, уничтоживший законную власть в стране. Воссоединение с Россией поддержали более 95% участников волеизъявления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Украины озвучило условия отвода ВСУ на двух участках линии фронта протяжённостью три километра. Для начала процедуры неделю на этих участках должен соблюдаться режим прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе