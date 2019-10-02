Ашхабад, 2 октября 2019, 19:22 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил совету безопасности и парламенту в срочном порядке заняться разработкой новой редакции Программы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, передает «Туркменистан сегодня».
«Я не позволю никому и никогда воровать деньги народа, обогащаться за счет средств наших граждан», — заявил глава государства.
Туркменский лидер отметил, что намерен расширить структуру и увеличить штат генеральной прокуратуры, а также указал парламенту на необходимость внести в законодательство поправки, ужесточающие наказание за взяточничество и коррупцию.
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