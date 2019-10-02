Киев, , 19:02 — REGNUM Украина может в любой момент отказаться от «формулы Штайнмайера», поскольку она подписана вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который не представляет официальную позицию Киева. Об этом 2 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

«Ну, подписал Кучма какую-то бумажку. Направил эту бумажку Сайдику (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик — ред.). Эта бумажка никем не утверждена, не является позицией официального органа власти. Даже не является позицией самого Зеленского… От этой бумажки в любой момент можно отказаться, сказать, что Кучма — неправильный», — сказал Бортник.

По его словам, Кучма выполняет роль «зицпредседателя Фунта» — персонажа в романе «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Я очень уважаю этого политика, это самый успешный украинский президент (о Кучме — ред.). Но в Минске он исполняет роль такого себе Фунта. Он постоянно что-то подписывает за президентов — то за Порошенко, то за Зеленского, чего они сами не хотят. Поскольку сам Кучма не представляет какой-то официальной линии, то эти обязательства превращаются в порох сразу же после того как их подписали», — отметил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что трехсторонняя контактная группа по Украине (ТКГ) закрепила «формулу Штайнмайера» письмами, а не единым документом. Он сообщил, что в его адрес поступило несколько писем с подписями представителей Украины, России, ЛНР и ДНР.