Москва, , 18:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии. Форм проходит сегодня, 2 октября, в выставочном комплексе «Манеж» в Москве.

Ведущий Симмонс, задавая свой вопрос российскому лидеру Владимиру Путину, сказал, что в интервью газете Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии. По мнению Симмонса, это «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса».

Путин на это ответил, что то что сказал Симмонс — это очень вольная интерпретация того, что он сказал в интервью Financial Times.

Глава государства пояснил, что таким образом интерпретируют его слова те, кто хочет думать, что Россия вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что сказал Симмонс.

«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — возмутился президент России.

Он подчеркнул, что в интервью газете Financial Times он лишь заявил, что либеральная демократия не имеет никакого права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная политическая модель в мире. Путин считает, что мир гораздо многообразнее, он развивается комплексно, и одну модель нельзя навязывать как единственно верную всем без разбора. Сказанные тогда в интервью слова Путин готов подтвердить и сейчас.