Киев, , 19:04 — REGNUM Парламентские фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» намерены устроить акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве, если президент Украины Владимир Зеленский не разъяснит применение так называемой «формулы Штайнмайера», заявила депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщило 2 октября информационное агентство «Украинские новости».

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будем настаивать на том, чтобы господин Зеленский пришел и ответил на вопросы общества тут, в парламенте, открыто, и предоставил детальное объяснение всем народным депутатам о том, что реально происходит, и действительно ли это первый шаг к капитуляции Украины», — сказала политик.

В случае если объяснений не последует, представители парламентских фракций, а также их сторонники соберутся в центре Киева.

«Если не будут даны ответы, если люди не будут знать, что происходит, то акции протеста продолжатся», — пообещала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее украинская сторона подписала так называемую «формулу Штайнмаера», которая подразумевает ряд действий, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. После этого в Киеве представители праворадикальных экстремистских группировок устроили акции протеста против «капитуляции Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что акции протеста против «формулы Штайнмайера» не угрожают украинской власти и ею контролируются.

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