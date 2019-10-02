Киев, 2 октября 2019, 19:04 — REGNUM Парламентские фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» намерены устроить акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве, если президент Украины Владимир Зеленский не разъяснит применение так называемой «формулы Штайнмайера», заявила депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщило 2 октября информационное агентство «Украинские новости».
В случае если объяснений не последует, представители парламентских фракций, а также их сторонники соберутся в центре Киева.
Напомним, ранее украинская сторона подписала так называемую «формулу Штайнмаера», которая подразумевает ряд действий, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. После этого в Киеве представители праворадикальных экстремистских группировок устроили акции протеста против «капитуляции Украины».
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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что акции протеста против «формулы Штайнмайера» не угрожают украинской власти и ею контролируются.
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