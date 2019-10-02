Сыктывкар, , 18:47 — REGNUM В Госсовет Коми внесен законопроект, предполагающий увеличение депутатских мандатов в парламенте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С предложением увеличить численность депутатов выступил сенатор от Коми Валерий Марков. По его мнению, это позволит улучшить доступность избирателей к депутатам и, тем самым, усилит ответственность депутатов перед своими избирателями. При этом нагрузка на бюджет, по его словам, не увеличится.

Идея сенатора нашла поддержку в республиканском парламенте.

«Предложение об увеличении числа депутатов правильное и своевременное, оно появилось благодаря его практической работе. Я совершенно согласен с тем, что многие наши округа очень большие территориально, в них может входит несколько районов. И как бы хорошо не работал депутат, он в силу расстояний не всегда может уделить всем должное внимание», — цитирует депутата Сергея Гагаузова агентство БНК.

Законопроект предлагает увеличить число депутатов с 30 до 36. Ожидается, что документ будет рассмотрен 24 октября на очередной сессии.