Мадрид, , 18:44 — REGNUM Социалистическая партия Каталонии (PSC) заявила вчера, 1 октября, что в следующий понедельник, 7 октября, воздержится при голосовании за вотум недоверия председателю каталонского Женералитета Киму Торре в автономном парламенте региона. Об этом сообщает испанское издание ABC. Таким образом, социалисты продемонстрировали свое расхождение с центристской платформой «Граждане», инициировавшей вотум, и правоцентристами из «Народной партии», оказавшись между сторонниками независимости Каталонии и приверженцами испанской конституции.

Такое решение PSC скомпрометировало Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE) и ее лидера, временно исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса, готовящегося представить свою кандидатуру на генеральных выборах в ноябре. Еще вчера Санчес уверенно заявлял, что его правительство, несмотря на временный характер, «без проблем» применит к мятежной Каталонии 155-ю статью испанской конституции, если потребуется.

Последние дни каталонские социалисты призывали регион к спокойствию перед лицом приговора Верховного суда организаторам референдума 2017 года, который должен быть объявлен в ближайшие недели. При этом они настаивали, что лучшим вариантом для Каталонии является Женералитет под руководством их собственного лидера, Мигеля Исеты. «PSC — вот альтернатива правительству Торры […] Мы воздержимся [от голосования за вотум недоверия], поскольку ясно осознаем: хотя Торра — это проблема, «Граждане» — не решение», — сказал представитель партии. Из этого ABC делает вывод, что социалисты готовы закрыть глаза на несоблюдение норм конституции в Каталонии.