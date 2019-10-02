Москва, , 18:32 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен премированием иркутских чиновников.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Совсем уже ошалели? Чиновники разорённой паводком Иркутской области будут премированы на 337 миллионов рублей. Правда, назвали они это «компенсационные за сверхурочную работу», указал парламентарий в Facebook.

«Обращаюсь к чиновникам и депутатам Иркутской области: если бы вы, господа хорошие, не допускали массовой вырубки лесов, построили нормальную дамбу и заранее оповестили бы людей о возможном паводке, то… Впрочем, всем известно! А теперь за то, что они фактически устраняли последствия своей безалаберности, им доплатят», — возмущен Миронов.

Он уверен, что деньги нужно направлять не чиновникам, а тысячам людей, которые остались без крова, без единственного жилья, тем, кто потерял родных и близких.

«Интересно, а ту чиновницу, которая назвала пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом», тоже премируют?» — задает он вопрос.

Вместе с тем власти Иркутской области уточнили, что государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трех месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях региона. «Без выходных и не по 8 нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, — это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сначала на Иркутскую область обрушился паводок, после масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем востоке привели к тому, что к концу июля 2019 года дымовой шлейф от них ощутили жители сразу трёх федеральных округов, а в интернете стали собирать подписи под петицией о введении режима ЧС.

Читайте также: Иркутская чиновница попросила прощения у жителей Тулуна