Берлин, 2 октября 2019, 18:45 — REGNUM Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоится в Париже, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило 2 октября информационное агентство «Интерфакс — Украина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ рассчитывают на скорейшее согласование даты проведения встречи.
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