Берлин, , 18:45 — REGNUM Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоится в Париже, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило 2 октября информационное агентство «Интерфакс — Украина».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ рассчитывают на скорейшее согласование даты проведения встречи.

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