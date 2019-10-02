Симферополь, , 18:22 — REGNUM Новую структуру правительства Крыма и программу его работы на следующие пять лет представят 16 октября на сессии Госсовета республики. ОБ этом 2 октября на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Будут пересмотрены структура и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля исполнения поручений и работа с обращениями граждан. В стратегию развития региона будут внесены изменения с учётом ошибок и недоработок, которые были допущены в предыдущие годы», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил о том, что сейчас руководство Крыма проводит оценку качества работы всех органов власти и формирует кадровый резерв.

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