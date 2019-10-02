Симферополь, 2 октября 2019, 18:22 — REGNUM Новую структуру правительства Крыма и программу его работы на следующие пять лет представят 16 октября на сессии Госсовета республики. ОБ этом 2 октября на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил о том, что сейчас руководство Крыма проводит оценку качества работы всех органов власти и формирует кадровый резерв.
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