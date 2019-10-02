Киев, , 18:21 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 2 октября подаст заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

Михаил Саакашвили Rbth.com

Ранее Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении бывшего президента Грузии украинского гражданства.

Саакашвили заявил, что был незаконно похищен членами охраны Порошенко и частными охранниками, переодетыми в пограничников. «Только этого достаточно для многолетнего приговора», — заявил бывший губернатор Одессы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию, где собирается «возрождать государственность».

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