Рим, 2 октября 2019, 20:10 — REGNUM США будут и далее последовательно поддерживать Украину, несмотря на «шум» вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 2 октября во время пресс-конференции в Риме, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Он отметил, что поддержке Украины не помешает скандал вокруг публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским и тот «шум, который поднялся вокруг этого вопроса».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео поблагодарил власти Италии за поддержку санкций против России, а также подчеркнул, что они должны сохраняться, «пока ситуация не изменится».
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