Симферополь, 2 октября 2019, 17:56 — REGNUM Дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем Крыма. На это 2 октября на своей странице в Facebook указал глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать сложные и масштабные задачи, не так много.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики сообщали, что большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове.
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