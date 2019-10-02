Москва, , 17:54 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского нет структурированного электората и нет связи с этим электоратом, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У Зеленского нет структурированного электората и нет связи с этим электоратом. И у него нет мобилизационных возможностей. Пока он не консолидировал собственную власть. У него нет и реальной власти. Он не контролирует силовиков, он не контролирует олигархов, он не контролирует средства массовой информации. Он никто, — сказал Мигранян. — Он хочет, чтобы во что бы то ни стало состоялся Нормандский формат, и думает, что он сможет обхитрить всех — украинских политиков, российских политиков, европейцев и прочих».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 октября участники Контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера».

Читайте ранее в этом сюжете: «Формула Штайнмайера» — это и есть месть Франции и Германии Зеленскому