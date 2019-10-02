Рим, 2 октября 2019, 17:53 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Риме в среду, 2 октября, поблагодарил власти Италии за поддержку санкций против России.
Санкции должны сохраняться до тех пор, «пока ситуация не изменится», отметил Помпео.
Ранее представители итальянских властей, в том числе и нынешний глава МИД Луиджи Ди Майо, а также премьер-министр Джузеппе Конте, говорили о своем желании добиться отмены санкций против России как вредящих интересам итальянского бизнеса. Тем не менее представители Италии не голосовали против продления санкций.
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