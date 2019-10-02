Москва, 2 октября 2019, 17:49 — REGNUM Жить хорошо народ Украины может только в интеграции с Россией, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Однако если будет интеграция с Россией, то, как полагает Делягин, Запад станет врагом украинской элиты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский отказался от своего выступления в Верховной раде страны, на котором он должен был дать пояснения по подписанной им 1 октября «формуле Штайнмайера». Прибыв в Раду утром, он лишь провёл встречу с лидерами парламентских фракций, проинформировав их о подписанном соглашении.
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