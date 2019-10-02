Москва, , 17:49 — REGNUM Жить хорошо народ Украины может только в интеграции с Россией, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Почему Зеленский не опирается на 85% населения? Потому что они подавляются при Зеленском так же, как они подавлялись при Порошенко. Зеленский находится в той же ловушке, в которой находится всё постсоветское пространство и все власти Украины с 1991 года по 2014 год, пока Украина была независимой. Логика очень простая — если служить народу, то это значит, что нужно сделать так, чтобы народ жил хорошо. А народ может жить хорошо только в интеграции с Россией», — сказал Делягин.

Однако если будет интеграция с Россией, то, как полагает Делягин, Запад станет врагом украинской элиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский отказался от своего выступления в Верховной раде страны, на котором он должен был дать пояснения по подписанной им 1 октября «формуле Штайнмайера». Прибыв в Раду утром, он лишь провёл встречу с лидерами парламентских фракций, проинформировав их о подписанном соглашении.

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