Горно-Алтайск, , 17:45 — REGNUM Новоизбранный глава Республики Алтай Олег Хорохордин назвал имя представителя регионального правительства в Совете Федерации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы, сенатором вновь стал Владимир Полетаев.

Указ о его назначении был подписан и вступил в силу 2 октября.

Напомним, Полетаев впервые был назначен членом верхней палаты российского парламента в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсобрания республики на первом заседании 30 сентября переизбрали Татьяну Гигель в качестве своего представителя в Совете Федерации. За её кандидатуру проголосовало 24 депутата из 40.

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