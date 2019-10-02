Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Командование глобальных ударов США опубликовало на видеохостинге YouTube ролик, снятый в ходе испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Напомним, СМИ сообщили об этих испытаниях 2 октября.

Запуск баллистической ракеты Minuteman III был осуществлён с базы Ванденберг в штате Калифорния. Учебная боеголовка поразила цель возле тихоокеанского атолла Кваджалейн, пролетев около семи тыс. км.

«Испытания показали, что американские ядерные средства сдерживания надежны и готовы предотвращать угрозы XXI века, а также служить опорой для наших союзников», — указано в официальном сообщении командования глобальных ударов США по этому поводу.

При этом военные подчеркнули, что проведённый ракетный запуск не связан с какими-либо мировыми событиями или региональными конфликтами.

Напомним, трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III является единственными МБР наземного базирования в вооружённых силах США. По официальным данным, Вашингтон располагает 450 ракетами этого типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В США провели успешный исптательный пуск МБР Minuteman III