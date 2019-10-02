Киев, 2 октября 2019, 17:33 — REGNUM
Протесты в Киеве, которые проводят члены праворадикальной организации «Национальный корпус» и активисты «Европейской солидарности» из-за подписания Украиной «формулы Штайнмайера», не несут угрозы для действующей власти. Об этом 2 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Олег Голубенко.
Он напомнил, что на парламентских выборах радикалы и националисты не нашли поддержки в обществе и не прошли в Раду.
Он напомнил, что экс-президент Петр Порошенко так и не рассказал обществу закрытую часть минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 октября в Киеве праворадикалы организовали акцию протеста против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». 1 октября в Минске Украина, Россия, ОБСЕ, представители ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера», которая устанавливает порядок проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса. При этом стороны активизировали переговоры относительно обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского.