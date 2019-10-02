Киев, , 17:33 — REGNUM

Протесты в Киеве, которые проводят члены праворадикальной организации «Национальный корпус» и активисты «Европейской солидарности» из-за подписания Украиной «формулы Штайнмайера», не несут угрозы для действующей власти. Об этом 2 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Олег Голубенко.

«Я мало верю в то, что будут дестабилизировать ситуацию, потому что на сегодняшний момент все эти протесты контролируемые непосредственно властью… Эти протесты не несут серьезной угрозы», — отметил Голубенко.

Он напомнил, что на парламентских выборах радикалы и националисты не нашли поддержки в обществе и не прошли в Раду.

«Но в то же время они нужны, потому что обществу нужно дать возможность спустить пар, выйти. Сейчас речь идет об определенных националистических и праворадикальных организациях, которые, в принципе, не получили должной поддержки непосредственно на последних выборах», — добавил Голубенко.

Он напомнил, что экс-президент Петр Порошенко так и не рассказал обществу закрытую часть минских соглашений.

«Когда Порошенко находится в оппозиции, у него нет другого пути, кроме как говорить, что это предательство государственных интересов. Ему же надо поддерживать общество, которое было настроено за него. Ему нужно удерживать электорат… Попытки дестабилизировать ситуацию будут, но они настолько слабые, что не имеют перспектив. Власть делает все возможное, чтобы цементировать в обществе свою поддержку в других сферах, чтобы решать проблему Донбасса», — сказал Голубенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 октября в Киеве праворадикалы организовали акцию протеста против подписания Киевом «формулы Штайнмайера». 1 октября в Минске Украина, Россия, ОБСЕ, представители ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера», которая устанавливает порядок проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса. При этом стороны активизировали переговоры относительно обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского.