Киев, , 17:48 — REGNUM Французская газета Le Monde, американский Bloomberg и английский Financial Times призвали президента Украины Владимира Зеленского не играть по правилам бизнесмена Игоря Коломойского, сообщил 2 октября украинский телеканал «24».

Издания обсуждают попытки Коломойского вернуть национализированный в 2016 году «Приватбанк» — крупнейший банк Украины. Они напоминают, что Коломойского подозревают в выводе из банка $5,5 млрд, что соразмерно с оборонным бюджетом Украины, или с программой долгосрочного сотрудничества Украины и МВФ.

В Le Monde отметили, что переговоры украинских властей с Коломойским вызывают вопросы у МВФ, поскольку «это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране».

Обозреватель Bloomberg считает, что Зеленскому грозит опасность:

«На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться «по-крупному». Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь».

По мнению бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, отмена национализации «Приватбанка» будет означать, что президент Зеленский ничем не отличается от своих предшественников, которые «часто были продажными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Арлан», которой владеет Коломойский, частично погасила долг «Приватбанка» перед Национальным банком Украины (НБУ). Сумма выплат неизвестна.

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